Publicado 22/07/2022 18:24

Rio - O Fortaleza recebeu uma oferta para mandar o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, na próxima quinta-feira, em Brasília, no Estádio Mané Garrincha. A proposta, no valor de R$ 800 mil, foi recusada pelo time nordestino.

"Não tem a menor chance de aceitarmos isso. O Fortaleza é da sua torcida, nosso jogo tem que ser aqui. Por dinheiro nenhum tenho intenção de mudar nosso mando de campo", disse o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ao "O Povo".

Nos próximos dias, existe a expectativa de o Fortaleza receber uma nova oferta com valores maiores. Até o momento, a tabela oficial da CBF está sem o local do confronto, já que o Castelão, que tem sofrido com apagões, aguarda um laudo sobre a iluminação.