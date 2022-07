Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Germán CanoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 22/07/2022 16:50

Rio - No ano de aposentadoria de Fred, os torcedores do Fluminense viram outro centroavante ganhar espaço em seus corações. Com 28 gols em 46 jogos, o argentino pouco a pouco vem se tornando uma referência no Tricolor. Em comparação a número de bolas na rede por temporada, Cano já superou nove das 11 que o eterno camisa 9 disputou com a camisa do clube das Laranjeiras.

A temporada mais artilheira de Fred pelo Fluminense foi em 2011. O ídolo tricolor marcou 34 gols em 43 partidas. No ano seguinte, quando foi artilheiro, craque e campeão do Brasileiro, o eterno camisa 9 do clube carioca fez 30 gols em 45 partidas com a camisa do Tricolor.

Com o gol contra o Goiás, Germán Cano superou a temporada de 2014, quando Fred foi artilheiro do Brasileirão e fez 27 gols em 46 jogos pelo Fluminense. O argentino está a sete bolas na rede de superar qualquer temporada do ex-camisa 9 do Tricolor. Com um turno inteiro do Brasileiro pela frente e pelo menos dois jogos da Copa do Brasil alcançar a marca é possível.