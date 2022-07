Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 22/07/2022 15:40

Rio - Com a saída de Turco Mohamed do comando do Atlético-MG, o nome de Fernando Diniz chegou a ser ventilado nas redes sociais como uma possível alternativa para o Galo. Feliz no Fluminense, o técnico não tem qualquer interesse de deixar o clube carioca que vive grande momento na temporada.

Contratado no fim de abril para a vaga de Abel Braga, Diniz, de 48 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim do ano. De acordo com informações do portal "NetFlu", a diretoria tricolor já discute a possibilidade de renovar o contrato do técnico antes mesmo do fim em dezembro.

Desde que voltou ao Fluminense, Diniz comandou a equipe em 20 partidas, com 13 vitórias, quatro empates e três derrotas. O Tricolor está nas quartas de final da Copa do Brasil e na quarta colocação no Brasileirão.