Nino em ação pelo FluminenseFoto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 22/07/2022 10:00

Rio - Ao fim da 18ª rodada, o Palmeiras voltou a vencer, se manteve na liderança da Série A e abriu vantagem de quatro pontos para o segundo colocado. No entanto, de acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o principal adversário do Verdão na luta pelo título não é o Atlético-MG e sim o Fluminense.

O Tricolor ocupa no momento a quarta colocação, mas é a segunda equipe com mais chances de ser campeão, segundo o site. O Fluminense tem 12% de possibilidades. Em primeiro lugar, o Verdão aparece com 48%. A vantagem dos paulistas para os cariocas é de cinco pontos.

Na frente do Tricolor na tabela, mas atrás em possibilidades matemáticas, o Galo tem 11%. O Corinthians, que também está na frente do clube carioca, tem 9%, mesma porcentagem do Atheltico-PR, que está em quinto lugar. Fechando o G-6, o Internacional tem 4%.

Em sétimo lugar, o Flamengo aparece com 2%, seguido de Bragantino, São Paulo e Santos com 1%.