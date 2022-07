Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Mário BittencourtLucas Mercon

Publicado 21/07/2022 17:10

Rio - O zagueiro Nino, um dos destaques do Fluminense, pode receber mais uma proposta de um gigante europeu. Trata-se do Porto, de Portugal, que pretende aumentar a oferta pelo jogador, de 25 anos. Anteriormente, o clube português tentou desembolsar 4 milhões de euros (R$ 22,4 milhões), mas dessa vez, o valor sinalizado pode ser de 5 milhões de euros (R$ 28,5 milhões). A informação é do portal "NetFlu".

Nino em ação pelo Fluminense Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

No entanto, o aumento do valor não foi o suficiente para agradar ao Fluminense. Ainda de acordo com o portal, o Tricolor deseja iniciar uma negociação a partir de 8 milhões de euros (R$ 44,8 milhões). O clube carioca detém 60% dos direitos econômicos de Nino, enquanto o Criciúma, clube que o revelou profissionalmente, tem 40%.

Nino é uma das peças fundamentais para o time do Fluminense sob o comando do treinador Fernando Diniz. O zagueiro chegou ao Tricolor em fevereiro de 2019 por empréstimo junto ao Criciúma. Em dezembro do mesmo ano, a diretoria do clube carioca adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador, que tem contrato até 2024.