Felipe Melo entre Fernando Diniz e Germán CanoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 21/07/2022 10:47 | Atualizado 21/07/2022 10:48

Goiás - O Fluminense conseguiu uma vitória na base da superação contra o Goiás. O Tricolor perdia a partida até o fim do segundo tempo, quando em dois minutos conseguiu a virada. O resultado ampliou a sequência invicta do clube carioca para nove partidas. Ao fim do jogo, o volante Felipe Melo ressaltou a força do elenco tricolor, mesmo em jogos de pouca inspiração dos seus melhores jogadores.

"As pessoas falam que o estilo Diniz é de posse de bola, né? Eu convido vocês um dia a ir lá assistir a um treino do Diniz e ver como a gente treina defender. Porque para um time que quer ser campeão o importante é não tomar gol. Hoje (quarta-feira) tomamos alguns, mas demonstramos o poder de reação do Fluminense. Demonstramos que o Fluminense não é só um time que joga com bola no pé, tecnicamente. É um time que também sabe marcar, sabe lutar, e sobretudo não desiste nunca. Quando não é na técnica, quando cometemos um erro ou outro que acontece, e vai acontecer outras vezes, o que importa é o time de guerreiros. Correr atrás, não desistir.", disse em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Felipe Melo, que entrou no jogo a partir do segundo tempo, valorizou o desempenho do Goiás no Serrinha e lembrou que a equipe goiana já tirou pontos importantes de outros candidatos ao título brasileiro.

"Se o Goiás tivesse jogado como jogou contra o Fluminense dificilmente teria perdido da forma que perdeu para o Atlético-GO em casa. Goiás hoje entrou para vencer. Eles tiraram pontos do Palmeiras aqui, do Athletico-PR, que também está brigando lá em cima na tabela.", pontuou.

Ao ser questionado se ele acreditava na virada, o volante citou como exemplos os dois títulos que conquistou com o Palmeiras na Libertadores, vencendo as finais no fim sobre Santos e Flamengo. E, logo que foi para o Fluminense, conquistou o Campeonato Carioca. Por isso, ele se mostrou otimista por mais triunfos ainda neste ano.

"Acreditar sempre. Os dois títulos da Libertadores que eu ganhei foi bem no final. Então é sempre acreditar. Assim como quando cheguei ao Fluminense falei que acreditava ser campeão de vários torneios, já fomos campeões de alguns no primeiro semestre e vamos acreditar até o final para sermos campeões dessas duas competições que temos pela frente.", finalizou.