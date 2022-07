Volante André em treino pelo Fluminense na última terça-feira - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 20/07/2022 16:28

Rio - Campeão mundial com a seleção brasileira em 1970, no México, ao lado de grandes nomes como Pelé, Jairzinho, Gérson e Rivellino, Tostão rasgou elogios ao volante André, do Fluminense. Em sua coluna no jornal "Folha de São Paulo", o ex-jogador exaltou a qualidade defensiva e ofensiva do moleque de Xerém de 21 anos.

"Um ponto bastante positivo do futebol que se joga no Brasil é a presença de vários jogadores de meio-campo bons de bola, sejam os mais recuados para iniciar as jogadas ofensivas com bons passes, como Allan e Danilo, ou os meio-campistas, que atuam de uma intermediária à outra, como João Gomes e Zé Rafael. O volante André, do Fluminense, une as duas características.

Os técnicos dos times principais e das categorias de base precisam investir mais na formação de jogadores inventivos no meio-campo. Contra o São Paulo, o volante André, do Fluminense, que marca e que tem muita habilidade, avançou, no momento exato, para receber o passe nas costas dos volantes adversários e finalizou com precisão. Um golaço, coletivo e individual.", escreveu

De acordo com o "SofaScore Brasil", em sua conta no Twitter no último domingo, o volante se destacou nas estatísticas e se tornou líder em quesitos como: passes certos (807), passes verticais (278), acerto de passe (91%), bolas recuperadas (108), dribles certos (34), faltas sofridas (24) e intercepções (16).

André marcou o primeiro gol do Fluminense no empate de 2 a 2 contra o São Paulo, no último domingo, no Morumbi, pelo Série A do Brasilerão. Com a camisa do clube carioca nesta temporada, o André atuou em 38 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências.