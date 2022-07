Camisa comemorativa do Fluminense pelos 120 anos do clube - Foto: Reprodução/Umbro

Camisa comemorativa do Fluminense pelos 120 anos do clubeFoto: Reprodução/Umbro

Publicado 19/07/2022 21:57 | Atualizado 19/07/2022 22:12

Rio - O uniforme comemorativo de 120 anos do Fluminense foi "vazado" no site da Umbro, fornecedora de material esportivo do Tricolor, nesta terça-feira (19), mas já foi retirado das buscas. O lançamento da camisa estava previsto para esta quinta-feira, dia 21 de julho, que é o aniversário do clube carioca. A informação é do portal "GE".

Acontece que a camisa não estava disponível na aba do Fluminense para ser comprada. No entanto, o uniforme poderia ser encontrado na busca por "120 anos" no site da Umbro por um erro do e-commerce. O valor do produto é de R$ 299,90 e conta com as cores branca e cinza em referência à primeira camisa do clube.

O lançamento da camisa continua marcado para esta quinta-feira (21). Ainda de acordo com o portal, não será o terceiro uniforme do Fluminense para a sequência desta temporada de 2022. No entanto, ela foi aprovada pelo conselho e pode ser usada em partidas oficiais. O terceiro uniforme está previsto para ser lançado em setembro.