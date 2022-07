Manoel em treino pelo Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 19/07/2022 17:20

Rio - Titular do Fluminense nas últimas partidas, Manoel vive um grande momento na carreira. Seguro na defesa e vivendo um momento goleador, o zagueiro se tornou o terceiro maior artilheiro do clube carioca n temporada, após balançar as redes do São Paulo no Morumbi.

Apenas a dupla formada por Jhon Arias (nove gols) e Germán Cano (27 gols) balançou mais as redes que Manoel. O zagueiro, de 32 anos, colocou a bola na rede em seis oportunidades, uma a mais que Matheus Martins e Luiz Henrique, que já deixou o clube. Paulo Henrique Ganso vem logo atrás com quatro gols marcados em 2022.

Com passagens por Athletico-PR, Cruzeiro e Corinthians, Manoel sempre teve o costuma de balançar as redes, mas a temporada atual superou todas as outras que já viveu. Em 2013, pelo Athletico-PR, e em 2020, pelo Cruzeiro, o defensor chegou a fazer cinco gols, mas nunca havia marcado seis em um ano.