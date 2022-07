Fluminense e São Paulo - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 18/07/2022 17:50

Rio - O Fluminense saiu do Morumbi com um empate contra o São Paulo, mas com a sensação de que a vitória poderia ter sido conquistada. Em uma partida dinâmica, o clube carioca mostrou a força do elenco em um dia pouco inspirado dos seus dois jogadores mais perigosos: Jhon Arias e Germán Cano.

O artilheiro do Brasil no ano, Cano não foi tão participativo como costuma ser e ainda perdeu uma grande oportunidade de colocar o Fluminense na frente do placar, ainda no primeiro tempo, antes do gol de André. Após esse lance, o argentino apareceu muito pouco e não mostrou a desenvoltura costumeira.

Já Jhon Arias, autor de nove gols e nove assistências na temporada, teve atuação bastante apagada. Além de cometer erros que não está acostumado, o colombiano esteve pouco inspirado na partida. Acabou sendo substituído no fim do jogo por Alexandre Jesus.

Mesmo com os dois em um dia de pouca inspiração, o Fluminense foi superior ao São Paulo durante a grande maioria da partida. Nonato e Nathan, que entraram no segundo tempo, tiveram um grande rendimento e por pouco não comandaram mais uma vitória do clube das Laranjeiras na competição.