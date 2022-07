Torcedor do Fluminense foi vítima de racismo - Reprodução / Twitter

Torcedor do Fluminense foi vítima de racismoReprodução / Twitter

Publicado 18/07/2022 09:30 | Atualizado 18/07/2022 09:31

Rio - Fluminense e São Paulo fizeram um grande jogo neste domingo no Morumbi e empataram por 2 a 2. No entanto, infelizmente, apenas o bom futebol não foi notícia. Em imagens que viralizaram nas redes sociais, um torcedor do clube paulista fez um gesto racista em direção a um torcedor do clube carioca. Os dois clubes se manifestaram de forma a condenar o ato nas redes sociais.

Seguinte, irmão, estamos falando diretamente a você, de camiseta preta (ironicamente um modelo em homenagem ao Diamante Negro Leônidas da Silva): você não pisa mais no Morumbi em segurança. E não adianta fazer vídeo pedindo desculpa e os caralho, com você não tem diálogo. pic.twitter.com/tTAYzYXZOy — Bonde do Che (@bdc_tti) July 18, 2022

"O Fluminense Football Club tomou conhecimento, através da manifestação de um de seus torcedores em rede social, de uma grave denúncia de ofensa de cunho racial sofrida nas arquibancadas do Morumbi na partida de hoje entre São Paulo x Fluminense. O clube declara estar à disposição do seu torcedor e repudia severamente qualquer ato discriminatório, solicitando celeridade das autoridades na investigação do caso. O preconceito precisa ser erradicado de todos os ambientes da sociedade, inclusive do Futebol", afirmou o clube das Laranjeiras.

"O São Paulo Futebol Clube lamenta as manifestações de racismo contra um torcedor do Fluminense ocorridas na partida desta tarde no Estádio do Morumbi e as repudia com veemência. O Tricolor reafirma que é contra todo tipo de discriminação, repudia qualquer forma de ofensa de cunho racial e se coloca à disposição das autoridades para apurar os fatos e ajudar a identificar o agressor. O São Paulo Futebol Clube é de todos, e no Morumbi não há espaço para racismo. Racistas não são bem-vindos", disse a nota oficial do clube paulista.