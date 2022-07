Fluminense empata com São Paulo no Morumbi - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 17/07/2022 18:06

São Paulo - O Fluminense desperdiçou a chance de alcançar a liderança da Série A, neste domingo. O Tricolor empatou por 2 a 2 com o São Paulo, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, a equipe de Fernando Diniz saiu na frente, sofreu a virada, mas buscou o empate na etapa final. Os gols foram marcados por André e Manoel para os cariocas, e de Patrick e Luciano para o time paulista.

Após ter perdido a chance de colar na liderança, o Fluminense precisará virar a chave para a próxima quarta-feira (20), quando irá enfrentar o Goiás, às 19h, no estádio da Serrinha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O início da partida ficou marcada com a pressão inicial do Fluminense, que sufocou a defesa do São Paulo no estilo do treinador Fernando Diniz. A característica do técnico deu o pontapé para o primeiro gol do jogo que foi marcado pelo tricolor carioca.



Aos 24 minutos do primeiro tempo, Patrick errou o passe no meio-campo, e André antecipou e recuperou a bola. Em seguida, tabelou com Ganso, que devolveu rapidamente para o camisa 5. O volante chegou perto da área, tirou a defesa do São Paulo da marcação, e finalizou rasteiro no canto esquerdo de Jandrei para abrir o placar.



Aos 33 minutos, o São Paulo encontrou o empate. No lance, Igor Gomes cobrou escanteio para a área, a zaga do Fluminense desviou e sobrou para Luciano cabecear de primeira no canto direito de Fábio e empatar a partida. O goleiro Fábio se esticou, mas não alcançou a bola.



Não satisfeito, o São Paulo buscou o segundo gol após encontrar mais uma falha defensiva do Fluminense dentro da área. Aos 41 minutos, o meia Talles invadiu pela direita, cruzou na medida e Patrick acertou um belo chute de primeira para estufar a rede e virar a partida.



No retorno para o segundo tempo, o Fluminense criou boas jogadas nos pés de Paulo Henrique Ganso, que mesmo cansado, conseguiu distribuir o jogo para os seus colegas. Até que, aos 19 minutos, Nonato recebeu a bola pela esquerda, cruzou para dentro da área e o zagueiro Manoel cabeceou firme para empatar e deixar tudo igual no Morumbi.