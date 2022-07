Luiz Henrique foi revelado nas categorias de base do Fluminense - Divulgação/Betis

Publicado 16/07/2022 15:40

Luiz Henrique estreou com a camisa do Betis no empate por 0 a 0 contra o Grodig, na Áustria, neste sábado. O ex-jogador do Fluminense entrou apenas na segunda etapa, mas saiu de campo exaltado pelo "Marca" e pelos torcedores nas redes sociais.

De acordo com o jornal espanhol, o ponta-direita conseguiu dar trabalho para a defesa da equipe adversária, criar diversas ocasiões de perigo e ainda carimbar a trave. Após quase marcar um gol, o atacante criou a jogada que terminou em boa finalização de cabeça de Loren próxima ao gol.

O brasileiro ainda teve outras duas oportunidades de balançar as redes do Grodig, mas finalizou por cima da meta em um lance e parou no goleiro no fim da partida. No entanto, a atuação de Luiz Henrique e do Betis foi elogiada.



Nas redes sociais do clube, os torcedores elogiaram a atuação do ex-Fluminense e disseram que o jogador não poderia iniciar uma partida no banco de reservas. É um início animador para a equipe que sonha em lutar com uma vaga na Champions League.