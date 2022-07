Matheus Martins - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 15/07/2022 19:25

Rio - A Udinese-ITA não medirá esforços para contratar o atacante Matheus Martins, do Fluminense. Segundo o jornalista Victor Lessa, após terem sua primeira oferta recusada pelo Tricolor, os italianos farão uma nova investida para tentar fechar com o jogador.

Nos últimos dias, Matheus tem atraído olhares de times da Europa. Além da Udinese, o Fluminense também recusou uma proposta do Lokomotiv-RUS. Os italianos ofereceram 5 milhões de euros (cerca R$ 27 milhões), enquanto os russos acenaram com 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões).

Com apenas 18 anos, Matheus Martins foi promovido aos profissionais neste ano e vem ganhando espaço no time do Fluminense. Ele tem sido escolhido por Fernando Diniz para a vaga de Luiz Henrique, que se transferiu para o Betis-ESP, e já acumula 25 jogos no time principal.