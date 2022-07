Samuel Xavier em entrevista coletiva - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 15/07/2022 15:17

Rio - O Fluminense vem se destacando bastante por conta de seu desempenho nas últimas partidas. Com o técnico Fernando Diniz, o Tricolor vem obtendo grandes resultados, animando seus torcedores que pensam em mais títulos na temporada. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (15), o lateral-direito Samuel Xavier disse que o clube pode acaba garantindo mais troféus na temporada.

"Com o desempenho que temos e sequência de vitórias, claro que vão nos colocar na briga. E sonhamos com isso, o torcedor sonha. Dentro de nós queremos ir em busca do título. Sabemos que é difícil. Tem outros bons times. Estamos trabalhando para isso. O São Paulo também briga na parte de cima, é um confronto direto. Temos de ir com muita sabedoria para conseguir os três pontos", disse Samuel Xavier.

Após vencer o Campeonato Carioca, o Fluminense segue vivo, e com chances de título, no Campeonato Brasileiro, onde está na quinta colocação, apenas três pontos atrás do líder Palmeiras, e na Copa do Brasil, onde eliminou o Cruzeiro e garantiu sua vaga nas quartas de final da competição.

Agora, o Fluminense se concentra no confronto com o São Paulo, no próximo domingo (17), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.