Publicado 15/07/2022 13:25

Rio - Samuel Xavier vive grande fase com a camisa do Fluminense. Em entrevista nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho, o lateral analisou o bom momento e destacou a importância do técnico Fernando Diniz para sua evolução.

"A chegada do professor Fernando foi muito boa, facilita para o atleta o treinador já te conhecer. Acho que minha evolução tem muito a ver com isso, com a chegada do Fernando, de ele já conhecer meu estilo de jogo. Quando eu jogava no Paulista de Jundiaí, eu ainda estava nessa transição de base para profissional. Eu subi jogando como um terceiro homem de meio de campo, pelo lado direito, e tinha jogado na lateral, estava ainda nessa dúvida. Ele (Diniz) que me fixou na lateral, e foi assim que consegui deslanchar no profissional", afirmou.

Samuel também projetou a próxima partida do Tricolor, contra o São Paulo.

"São Paulo é uma equipe muito qualificada, treinada pelo Rogério (Ceni). Assistimos ao jogo ontem, foi muito difícil, decidido nos pênaltis. Sabemos que a equipe do São Paulo é de muita qualidade. Com o desempenho que a gente vem demonstrando dentro de campo e com essas sequências de vitórias, claro que vão nos colocar na briga pelo título. A gente sonha com isso, o torcedor sonha. A gente quer ir em busca do título. Sabemos que é muito difícil, outras equipes também buscam, mas a gente é capaz de conquistar. Estamos trabalhando para isso, é continuar esse trabalho. Vamos em busca da vitória no Morumbi, sabemos que a equipe do São Paulo vai brigar na parte de cima, é confronto direto, então temos que ter muita sabedoria para sair com os três pontos", declarou.

Fluminense e São Paulo se enfrentam no próximo domingo, às 16h, no Morumbi.