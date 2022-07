Fluminense e Sport empataram no Brasileirão de Aspirantes - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 14/07/2022 19:59

Rio - O sub-23 do Fluminense encerrou mais uma semana sem perder. Nesta quinta, os Moleques de Xerém empataram com o Sport em partida sem gols, pela terceira rodada do Brasileiro de Aspirantes. O Tricolor contou com o reforço de John Kennedy, que tem alternado entre a categoria e o profissional, e criou boas chances, mas não conseguiu abrir o placar nas Laranjeiras.



A partida também contou com a presença de Marcão, auxiliar técnico do elenco profissional. John Kennedy, por sua vez, participou das últimas três rodadas junto ao sub-23. A ideia é que o jogador recupere o ritmo de jogo após se recuperar de uma lesão no pé.

Com o resultado, o Tricolor ultrapassou o Botafogo na tabela e assumiu a liderança do Grupo C. As equipes, que também terminaram o clássico da última rodada com um empate, estavam igualadas por pontos. O Fluminense acumula cinco pontos, com uma vitória e dois empates.