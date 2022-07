Marcos Pedro atuando pelo Fluminense no Brasileirão de Aspirantes - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 14/07/2022 15:41

Rio - Um dos destaques da sua geração em Xerém, Marcos Pedro tem uma ideia clara de onde quer chegar. O lateral-esquerdo do Fluminense sub-23 caiu nas graças da torcida no início da temporada e agora passa pelo processo de transição para o profissional, inclusive participando de treinos com a equipe principal. Ao L!, o Moleque de Xerém contou como prefere atuar e destacou a evolução em todas as fases do jogo.



"Eu gosto de defender bem para poder atacar bem. Gosto de sair na boa, pra que a gente não corra riscos lá atrás. Primeiro a gente defende pra depois atacar, e saímos na boa pra poder fazer bem a área, pra evitar que tomemos contra ataque ou errar qualquer coisa boba. Acredito que evoluí bastante no ataque também, mas gosto de defender atacando", disse.

Na Copinha, Marcos Pedro deu duas assistências em quatro jogos. Servir de garçom é, inclusive, sua marca registrada desde o sub-20. O jogador comentou a visibilidade que recebeu durante a competição e comentou a importância do carinho da torcida.

Desde o início do ano na categoria sub-23, Marcos Pedro já percebe diferenças em relação ao sub-20. O lateral afirmou que passa por um processo de amadurecimento junto ao elenco principal.

"No sub-20, como ainda estamos na base, erramos coisas bobas, são muitos detalhes. Já no sub-23, vemos uma diferença maior. São detalhes maiores, estamos com atletas um pouco mais maduros. Como estamos junto com o profissional, acabamos ganhando ainda mais maturidade e aprendendo bastante. Tentamos tirar o máximo das nossas experiências com o profissional", comentou o lateral.



Nesta quinta, o Flu encara mais um desafio no Brasileirão de Aspirantes, desta vez contra o Sport. Sobre o principal campeonato da categoria, Marcos Pedro se mostrou confiante pelo título.

"Considero que temos total condições de chegar na final desse campeonato. Começamos bem, estamos com a equipe focada, bastante concentrada e motivada pra chegar na final. Também sabemos que temos muitos desafios pela frente e estamos pensando jogo a jogo, um passo de cada vez, para que possamos alcançar nosso objetivo", disse.

No fim de 2021, Marcos Pedro renovou o contrato com o Fluminense. Agora, ele deseja chegar ao profissional, onde irá reencontrar John Kennedy. O lateral relembrou a parceria vencedora com o centroavante e afirmou que está preparado para ajudar a equipe.



"Primeiramente, a minha expectativa é me fixar no profissional e estou trabalhando, correndo atrás dessa meta. O John e eu sempre nos demos muito bem dentro de campo jogando pela base, tenho certeza que assim que tivermos a chance de nos encontrar no profissional, vamos nos entender melhor ainda. Chegando no profissional, acredito que eu tenha capacidade para ajudar bastante o Fluminense, não somente dando passe pra gol para o John, mas como também para outros companheiros. Me sinto confiante e sei que tenho capacidade de corresponder às expectativas."