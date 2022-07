Fred - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 14/07/2022 14:19

Rio - O bom momento do Fluminense sob o comando de Fernando Diniz vem empolgado o elenco, torcedores e até ídolos. O agora, ex-jogador Fred, utilizou as redes sociais para comentar um elogio do jornalista Mauro Beting sobre o trabalho do técnico. O Eterno Camisa 9 afirmou que teme que o comandante deixe o Tricolor e dirija a seleção brasileira.

"Mauro, a imprensa deveria ter sete dias acompanhando o trabalho desse cara para ver como ele é um gênio. Só tenho um medo: perdê-lo para a seleção brasileira", afirmou o artilheiro.

Fernando Diniz já dirigiu o Fluminense uma oportunidade em 2019. Embora tenha conquistado fãs por conta do seu estilo de jogo, o baixo número de vitórias acabou selando sua demissão. De volta em 2022, o comandante vive grande momento sob o comando do clube das Laranjeiras.