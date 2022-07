Nino - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 13/07/2022 14:58

Rio - Com a vaga garantida nas quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro no início da tarde desta quarta-feira, após vencer o Cruzeiro por 3 a 0, em Belo Horizonte. Na chegada, o zagueiro Nino alertou para a importância do Tricolor virar a chave e focar agora no duelo contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

"Vai ser um jogo muito difícil contra um candidato direto que está poucos pontos atrás de nós na classificação. A gente precisa da vitória e vamos muito concentrados para o Morumbi", disse Nino.

O zagueiro também comentou sobre o bom momento defensivo vivido pelo Fluminense.

"A gente sabe que o fato de não sofrer gols vai muito além da zaga. É o empenho de todo o time, o professor Diniz tem nos cobrado muito em relação a isso. Realmente é um esforço desde os atacantes que voltam para marcar, uma atenção especial na bola parada, isso tudo conta e a gente fica feliz de estar sofrendo poucos gols. É um fator muito importante para que as vitórias venham", declarou.

Fluminense e São Paulo se enfrentam no próximo domingo, às 16h, no Morumbi. Atualmente, o Fluminense ocupa a 5ª posição, com 27 pontos.