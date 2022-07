Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 13/07/2022 09:00

Minas Gerais - O Fluminense passou por momentos complicados, mas garantiu no Mineirão a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Ao fim do jogo, Fernando Diniz elogiou a maturidade do grupo tricolor na vitória por 3 a 0 contra o Cruzeiro.

"O Fluminense continua fazendo o que fez no Brasileiro. Em alguns momentos, eles tiveram o domínio, a torcida apoiou. Sabíamos que seria assim. A equipe não se desesperou. Jogou, criou chances e mereceu ganhar do jeito que ganhou", afirmou.

Após uma partida muito equilibrada no primeiro tempo e uma grande pressão do Cruzeiro no começo da segunda etapa, o Fluminense deslanchou a partir dos minutos finais e construir um placar sólido. Diniz elogiou o equilíbrio dos seus jogadores.

"Era um jogo que a gente sabia que era difícil. Criamos oportunidades, eles tiveram chance. O que foi determinante, quando o jogo ficou muito em transição, eles com o apoio da torcida, ficou perigoso para gente. Mas o Fluminense não ficou desequilibrado. Em dado momento, eles tiveram domínio, mas não ficamos desequilibrados. Oferecemos pouco contra-ataques para eles, soubemos levar o jogo e a vitória foi merecida", disse.