Ingresso de Cruzeiro x Fluminense com o escudo do NovorizontinoReprodução/Twitter

Publicado 12/07/2022 16:48

Rio - O Cruzeiro acabou cometendo uma gafe nos ingressos para o duelo com o Fluminense, nesta terça-feira (12), pela Copa do Brasil. Alguns torcedores relataram nas redes sociais que os bilhetes estavam com o escudo do Novorizontino, adversário do cabuloso no próximo domingo (17), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O INGRESSO DE MAIS ALGUÉM TÁ COM ESCUDO DO NOVORIZONTINO? @bilheteriacec pic.twitter.com/0ISmzOLINU — Kauã (@KauaFenomeno) July 12, 2022 Vale lembrar que esta não é a primeira gafe que a Raposa comete para esta partida. Anteriormente, o perfil oficial do clube nas redes sociais havia trocado o escudo do Fluminense-RJ pelo Fluminense de Feira de Santana, na Bahia, além de errar a data da partida. Vale lembrar que esta não é a primeira gafe que a Raposa comete para esta partida. Anteriormente, o perfil oficial do clube nas redes sociais havia trocado o escudo do Fluminense-RJ pelo Fluminense de Feira de Santana, na Bahia, além de errar a data da partida.

Cruzeiro comete gafe, troca o escudo do Fluminense e erra a data da partida Reprodução/Twitter Cruzeiro

Cruzeiro e Fluminense se enfrentarão nesta terça-feira (12), às 21h (horário de Brasília), no Mineirão, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, o Tricolor acabou vencendo por dois a um.