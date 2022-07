Matheus Martins - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 12/07/2022 09:30

Rio - O atacante Matheus Martins, de 18 anos, vem vendo sua carreira deixar de forma bastante precoce no Fluminense. Pouco utilizado no começo do ano, o jovem assumiu a posição de titular após a saída de Luiz Henrique. E o começo extremamente promissor do atacante vem deixando os torcedores do Fluminense empolgados.

Em 24 partidas, como profissional, Matheus Martins fez cinco gols. O começo do jovem é inclusive superior ao de Luiz Henrique. Em seu primeiro ano na equipe de cima, 2020, o atual jogador do Betis atuou em 28 jogos e fez dois gols. Os números de Matheus são ainda mais expressivos se contarmos apenas os jogos nesta temporada. Ele entrou em campo em 14 confronto e colocou cinco bolas nas redes.

A evolução de Matheus Martins sob o comando de Fernando Diniz é notória. Mais maduro, o atacante também mostrou evolução física e não vem se abatendo em lances com jogadores experientes. Além disso, o atacante mostrou muita personalidade ao não sentir jogos importantes com o Maracanã lotado como contra o Cruzeiro, o Corinthians e o Ceará.

Com a chegada de Michel Araújo, Marrony e Alan, que deverão estrear pelo Fluminense ainda neste mês, Matheus Martins irá ganhar concorrentes para a posição. No entanto, evoluindo sob o comando de Diniz e encantando os torcedores quem é capaz de dizer que o jovem não tem condições de seguir como titular do Fluminense? Talento e personalidade, ele e já provou que tem.