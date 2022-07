Germán Cano - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 11/07/2022 12:10

Rio - Apesar da aposentadoria de Fred, que foi marcada pela festa do último sábado com a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Ceará, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, o Tricolor ainda está bem servido no ataque. Para o ex-jogador e ídolo do clube, Germán Cano preenche muito bem a lacuna deixada por ele.

Cano contribuiu para o resultado positivo do jogo de despedida do ídolo tricolor com um gol e uma assistência a Matheus Martins. Ao todo na temporada são 43 partidas, 26 gols e três assistências. Com isso, é o atleta que mais participa de lances importantes no Fluminense. E, para Fred, agora de chuteiras penduradas, o argentino tem tudo para seguir fazendo mais gols e alcançar marcas importantes pelo time.

"Artilheiro do Brasil e um cara que me surpreendeu na perseverança. Lembro quando chegou, sempre calado, a entrega nos treinos. Só quem está lá no dia a dia percebe. Se olhar onde ele joga nos 90 minutos, ele joga de área a área. No jogo passado ele tava cobrindo o Nino, zagueiro. Eu nunca conseguiria fazer isso. Está caindo nas graças da torcida, já deu um título, o Carioca, destruiu nas finais. Estou em paz. A camisa 9 do Fluminense faz gol sozinha. Do jeito que o Cano está, pode esperar que vai fazer uns 40 e bater recordes", disse Fred.