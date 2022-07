Belo fez show antes do jogo do Fluminense - Lucas Mercon/ Fluminense

Publicado 09/07/2022 18:32

Rio - Tão bom te amar. Esse foi o sentimento que o torcedor do Fluminense carregou - e continuará carregando - por muitos anos por Fred, jogador que se aposenta neste sábado. O cantor Belo agitou os tricolor antes da bola rolar contra o Ceará com um show no gramado no Maracanã.

NOSSO CASO VAI ETERNIZAR! #FredEtern9 pic.twitter.com/cNF7tdvzdt — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 9, 2022

O artista cantou por pouco mais de 20 minutos e trouxe um número considerável de torcedores para dentro do estádio, mesmo com o horário cedo para a partida começar.