Vina, jogador do Ceará - Felipe Santos / Ceará S.C.

Vina, jogador do CearáFelipe Santos / Ceará S.C.

Publicado 08/07/2022 19:59

Rio - O sábado será de festa para o torcedor do Fluminense, que vai assistir no Maracanã a despedida do atacante Fred. Porém, o Ceará, visitante no confronto, está afim de estragar a festa do camisa 9 Tricolor. Pelo menos é o que diz o centroavante Vina, que destacou o espírito da equipe.

'Eu tive a oportunidade de jogar com ele. Sei da importância dele no clube, a importância dele no futebol brasileiro. Mas que a gente possa estragar a festa conseguindo um resultado importante', afirmou Vina em entrevista exclusiva ao FutCast, podcast do O POVO.



Fluminense e Ceará se enfrentam neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.