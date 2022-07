Fabio Lessa eternizou Fred e os títulos brasileiros do Fluminense de 2010 e 2012 na pele - Foto: Arquivo pessoal

Fabio Lessa eternizou Fred e os títulos brasileiros do Fluminense de 2010 e 2012 na peleFoto: Arquivo pessoal

Publicado 08/07/2022 15:48 | Atualizado 08/07/2022 17:36

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, Fred irá encerrar sua vitoriosa carreira no futebol sendo ovacionado pela torcida que o ama e o idolatra, neste sábado, às 19 horas, no Maracanã. Muitas homenagens serão feitas, mas uma o camisa 9 ganhou com antecedência. O torcedor do Fluminense, Fabio Lessa, de 44 anos, morador da Vila da Penha, na Zona Norte, levou oito horas para marcar sua pele em honrarias ao Eterno Camisa 9. Para Fabio, Fred é o símbolo máximo de um dos momentos mais felizes da história dos tricolores.

"É um turbilhão de sentimentos. É o sentimento de gratidão com sentimento de despedida mesmo, o dia que vai ser a última vez que nós (torcedores) vamos ver. Espero que o Fred continue no Flu porque a trajetória dele é linda. Nós precisamos de pessoas assim, que tenham identidade com o clube. E foi o que aconteceu desde o início, ele se identificou quando veio do Leão para cá. Não sei se foi a gente que escolheu ele ou se ele que escolheu a gente. Ele tem muito a contribuir ainda, agora não mais como jogador, mas em outra função. É um ídolo que vai ficar eternizado para nós torcedores e para mim em especial na tatuagem, que a gente nunca mais vai esquecer. Quem viveu essa fase do Fluminense, desde 2007, que começou com outros jogadores como Thiago Neves, e a chegada do Fred em 2009, foi algo assim que hoje a gente não consegue ter nem palavras para descrever, é um sentimento de família. Para sempre nosso camisa 9, nosso eterno 9, como eu coloquei na tatuagem. Acho que minhas lágrimas vão acabar até sábado.", disse Fabio.

Tatuagem de Fabio teve duração de oito horas Foto: Arquivo pessoal

Com verdadeira adoração a Fred e ao Fluminense, toda a família de Fabio tem amor ao clube das Laranjeiras, inclusive seu cachorro de estimação. Mesmo assim, quando decidiu fazer a tatuagem em homenagem a Fred, foi uma surpresa para todos, já que ele nunca havia pensado em marcar sua pele.

"Eu fui sozinho e só falei para a minha esposa. Nenhum outro familiar sabia. E quando cheguei em casa todo mundo falou que eu era doido porque eu nunca tinha feito tatuagem, nem pensava nisso e nem fazia ideia de quanto dói. Foi muito tempo na mesma posição", pontuou.

Filha de Fabio, Lyandra, de 24 anos, também deseja fazer uma tatuagem vinculada ao Fluminense. Ela já tinha o desejo de eternizar o clube em sua pele, mas era barrada pelo próprio pai. Agora, o pai conta que perdeu o argumento para proibir.

"Eu até dei uma segurada com meu filho menor com negócio de Fluminense porque com a minha filha foi absurdo, ela é louca pelo clube. Se eu contasse [sobre a tatuagem], ela iria querer fazer também. Ela já queria fazer e eu não deixava. Agora vou ter que liberar", brincou.

Na expectativa de uma grande festa neste sábado, Fabio deseja levar todos os seus familiares ao Maracanã. O torcedor conseguiu apenas um ingresso, devido a rapidez com que a carga liberada pelo Fluminense se esgotou. No entanto, o torcedor alimenta uma esperança, após o Tricolor identificar irregularidade na venda de ingressos.

"Estamos ansiosos para sábado. Uma pena que não consegui comprar todos os ingressos para a família, só consegui comprar um. Acabou muito rápido. Estou na esperança do Fluminense colocar os ingressos vendidos para sócios irregulares para vender novamente.", finalizou.

*Estagiária sob a supervisão de Pedro Logato