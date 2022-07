Fred presenteou Thiago Silva com camisa no CT Carlos Castilho - Reprodução

Fred presenteou Thiago Silva com camisa no CT Carlos CastilhoReprodução

Publicado 08/07/2022 15:58

Rio - Perto da despedida de Fred do Fluminense, Thiago Silva também aproveitou para tietar o atacante nos últimos momentos de sua carreira. Nesta sexta-feira, o Fluminense divulgou um vídeo do zagueiro da seleção brasileira no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, recebendo uma camisa autografada do camisa, que pediu o retorno do defensor às Laranjeiras.

MONSTROS! O @tsilva3 também quis garantir o autógrafo do ídolo antes da despedida! FLUMINENSE demais! #FredEtern9 #VaiTePegar @fredgol9 pic.twitter.com/SQot8J7WXC — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 8, 2022 "Abraço do amigo e fã! Estamos te esperando aqui também. Tira foto, quero tirar foto com o homem", diz Fred no vídeo.

Fred fará sua despedida do futebol neste sábado, ás 19h, contra o Ceará, no Maracanã. A torcida tricolor esgotou todos os ingressos para a partida.