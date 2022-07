Fluminense anunciou retorno da Frescatto para omoplata do uniforme - Foto: Divulgação/Fluminense FC

Fluminense anunciou retorno da Frescatto para omoplata do uniformeFoto: Divulgação/Fluminense FC

Publicado 07/07/2022 20:15 | Atualizado 07/07/2022 20:32

Rio - O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (7) o retorno da Frescatto. A empresa está de volta para ser uma das patrocinadoras da equipe profissional com vínculo de seis meses. A marca ficará estampada na propriedade "omoplata" no uniforme do futebol do Tricolor a partir do duelo deste sábado, contra o Ceará, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Nós acreditamos na importancia do incentivo ao esporte como forma de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Por isso a Frescatto está de volta ao Fluminense, fortalecendo sua marca em uma das camisas mais importantes do país e do mundo", declarou Thiago De Luca, CEO da Frescatto Company.

"Estou muito feliz com a retomada de uma parceria que começou lá atrás, em 2015. Essa volta mostra que o Fluminense está no caminho certo e a Frescatto retorna para ajudar na reconstrução do clube. Tenho certeza que esta parceria será de muito sucesso para todos", completou.

A Frescatto trabalha no setor de pescados e âmbito nacional e internacional, e já estampou o uniforme do Fluminense de 2015 a 2018. O retorno contou com o aval do presidente Mário Bittencourt, que negociou o primeiro vínculo da empresa com o clube carioca.

Ao todo, as propriedades do uniforme do Fluminense são ocupadas por nove marcas: "Betano" (master), "Hotel Nacional" (barra inferior costas), "SAMOC" (meião), "Premier Vip Car" (peito), "Universidade de Vassouras" (barra frontal) e "Frescatto" (omoplata). "Tim" (número), "Zinzane" (mangas), "Gazin" (costas).