Marrony ao lado de Mario BittencourtDivulgação / Fluminense

Publicado 07/07/2022 13:46 | Atualizado 07/07/2022 13:52

Rio - O atacante Marrony é oficialmente jogador do Fluminense. O Tricolor anunciou a contratação do jogador, de 23 anos, nas suas redes sociais. O atleta assinou contrato de empréstimo de um ano e poderá fazer a sua estreia pelo Tricolor a partir do dia 18 de julho, quando se abre a janela de transferências do exterior para o Brasil.

Seu guarda, o Marrony é FLUMINENSE! pic.twitter.com/0Y1J3z1NRu — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 7, 2022

O atacante chega ao Fluminense emprestado pelo Midtjylland-DIN até julho de 2023. Ele realizará exames nesta quarta-feira no CT Carlos Castilho, para então assinar com o Tricolor. O clube carioca pagará 400 mil euros (R$ 2,2 milhões) de forma parcelada pelo empréstimo.

“Estou muito feliz e com uma expectativa gigante. Chego em um momento especial para mim e para minha família. Podem ter certeza de que vou dar meu máximo para ajudar bastante o Fluminense. Que o time siga evoluindo e que eu possa contribuir para grandes atuações e vitórias”, disse o jogador em entrevista ao site oficial do clube.

Marrony foi o terceiro reforço do Tricolor para o segundo semestre. Antes dele, o Fluminense anunciou o atacante Alan, de 32 anos, que atuava no futebol chinês e contou com o retorno de Michel Araújo, que já pertencia ao Fluminense, e estava atuando emprestado pelo clube carioca no Mundo Arábe.

Pelo Midtjylland, Marrony disputou apenas 11 jogos e não marcou nenhuma vez. No Brasil, o atacante foi revelado pelo Vasco e o bom momento o levou a ser comprado pelo Atlético-MG. No Galo teve passagem mais tímida e foi negociado com o clube norueguês no meio do ano passado.