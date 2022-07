Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 17/05/2022 - CTCC - PH Ganso Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 07/07/2022 11:56 | Atualizado 07/07/2022 11:57

Rio - O apoiador Paulo Henrique Ganso, de 32 anos, não deve ser problema para Fernando Diniz na partida contra o Ceará, neste sábado. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o camisa 10 se recuperou dos problemas físicos e deve ter condições de jogo.

Ganso deixou os dois últimos jogos do Fluminense no Brasileiro, contra o Botafogo e contra o Corinthians, com dores na coxa. O apoiador vem treinando sem limitações e deverá começar jogando novamente pelo clube carioca contra o Ceará.

Neste sábado, às 19 horas, o Flu entrará em campo contra o clube cearense pelo Brasileiro. A partida no Maracanã marca o jogo de despedida de Fred do futebol.