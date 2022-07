Nathan - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 06/07/2022 19:00

Rio - O Fluminense recusou uma proposta do Grêmio pelo meia Nathan. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o apoiador, de 26 anos, teria o interesse de seguir no clube carioca e o próprio Tricolor também não tem interesse de liberá-lo para a equipe de Porto Alegre.

Apesar do valor elevado do salário de Nathan e da sua pouca participação, o clube e o jogador entendem que a passagem do meia pelo Tricolor ainda pode ser positiva. Para contratar o meia, por empréstimo, o Fluminense desembolsou R$ 1 milhão em negociação com o Atlético-MG.

Na atual temporada, Nathan entrou em campo em apenas 17 partidas e deu apenas uma assistência. O jogador foi muito pouco utilizado por Abel e com Diniz teve um bom começo. Porém, acabou perdendo espaço novamente.

A última partida do apoiador pelo Fluminense aconteceu no dia 15 de junho contra o América-MG, em Belo Horizonte. Na ocasião, Nathan entrou no fim da partida e atuou por dez minutos.