Yago Felipe em treino nas LaranjeirasMarina Garcia / Fluminense

Publicado 06/07/2022 11:23

Rio - Considerado um dos líderes do elenco do Fluminense, o volante Yago Felipe tem experimentado uma situação pouco comum desde que chegou ao clube carioca. O jogador, de 27 anos, ficou no banco de reservas e não entrou em campo pelo Tricolor nas últimas partidas. A perda de espaço com Fernando Diniz fez com que Yago chegasse a essa marca de não utilização, que foi inédita do atleta com a camisa tricolor.

O volante chegou ao Fluminense em 2020, vindo do Goiás. De lá para cá, a vez que Yago Felipe o máximo de jogos que o volante ficou à disposição e não entrou havia sido em três oportunidades. Ambas com Odair Hellmann, logo no começo da sua passagem no primeiro semestre de 2020, antes da pandemia de Covid-19.

Com a chegada de Diniz, Yago Felipe foi inicialmente escalado como titular. Depois perdeu espaço no setor e o treinador testou o jogador na lateral esquerda, atualmente posição que Caio Paulista vem sendo escalado. Com o bom rendimento do atacante no setor, Yago Felipe acabou perdendo mais espaço. Nos últimos quatro jogos (Avaí, Cruzeiro, Botafogo e Corinthians), o volante ficou como opção no banco e não entrou em campo.

Atualmente, no meio-campo, Yago Felipe está atrás de Nonato, que vem sendo escalado ao lado de André. Na partida contra o Timão, o titular estava suspenso, e o ex-jogador do Goiás foi preterido por Martinelli, que teve boa atuação, com direito a assistência para o histórico gol de Fred. No momento, não seria exagero dizer que o volante, de 27 anos, se tornou a última opção no setor para Diniz.

Recentemente, Yago Felipe renovou o seu contrato com o Fluminense até o fim de 2024. No total, o volante já entrou em campo em 142 partidas pelo clube carioca, fez nove gols e deu nove assistências.