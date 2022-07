Felipe Melo e Nino correm para abraçar Fred, que marcou seu 199º gol pelo Fluminense e foi às lágrimas - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/07/2022 19:52 | Atualizado 05/07/2022 20:08

O Fluminense não teve sucesso no pedido para aumento da carga de ingressos para o jogo com o Ceará. O clube se reuniu com o BEPE (Batalhão Especial de Policiamento em Estádios) nesta terça-feira, mas não teve a solicitação acatada. A entidade entende que isso prejudica as barreiras físicas que separam mandantes de visitantes.



"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que após inspeção técnica realizada pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) para verificar a possibilidade do aumento de carga e a viabilidade do projeto apresentado pelo Fluminense Football Club foi constatado que contraria a norma do dispositivo previsto no Estatuto do Torcedor, que prevê barreiras físicas separando as torcidas mandantes das visitantes. Por este motivo, foi negada a solicitação realizada pelo clube."

O clube já sabia que teria dificuldades para fazer a proposta dar certo. O presidente Mário Bittencourt até entrou em contato com Robinson de Castro, mandatário do Ceará, que sinalizou que diversos torcedores já haviam garantido passagens e hospedagens para o jogo e, por isso, não tinha como abrir mão da presença deles no Maracanã. A chance seria que os visitantes devolvessem os ingressos restantes caso não utilizassem a carga total.



No entanto, a divisão entre as duas torcidas fará com que o planejamento não aconteça.

Inicialmente o Ceará pediu 1.500 ingressos para o jogo pela 16ª rodada do Brasileirão. O Flu já comercializou todos os 56 mil ingressos disponíveis e também as gratuidades. Nesse número não estão contabilizados carga de visitante, cadeiras cativas, tribuna e camarotes.



Nas redes sociais, o próprio Fred marcou o presidente do Ceará e o diretor de Finanças, João Paulo Silva, pedindo para liberar a carga total aos torcedores do Fluminense.