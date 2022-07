Fred e Cuca, em 2009 - Divulgação

Fred e Cuca, em 2009Divulgação

Publicado 05/07/2022 15:31

Rio - O atacante Fred, do Fluminense, vem vivendo seus últimos momentos como jogador de futebol profissional. Aos 38 anos, o jogador se prepara para se despedir na partida contra o Ceará, neste sábado (09). O técnico Cuca, que chegou a trabalhar junto de Fred no próprio Fluminense, comentou, nesta semana, sobre a importância do atleta no Brasileirão de 2009, sendo um dos principais destaques do clube na fuga do rebaixamento naquele ano.

"Falar do Fred é motivo de muito orgulho e muito prazeroso. Falar do que fizemos juntos, não só com o Fred, mas todos os companheiros do Flu em 2009. Criamos aquele time de guerreiros. Encabeçado por Fred, Conca, Fernando Henrique. Todo o pessoal abraçou a causa", comentou Cuca, em entrevista à Radio Brasil, antes de completar:

"O Fred, quando cheguei, estava machucado. Quando curou, foi nosso capitão. Conseguimos uma façanha maravilhosa, graças grande parte a ele e todos os companheiros. Nos encontramos diversas vezes por diversos clubes, sempre com o maior respeito. Uma pena que esteja encerrando a carreira, mas foi um ciclo vitorioso dessa passagem como jogador, maravilhosa. Agradecer a ele pelo que fez naquele ano de 2009 pela gente. Um abração, Fred. Tudo de bom, meu amigo. Fique com Deus!", disse o treinador.

Restando poucos dias para o duelo, Fred vive grande expectativa para se despedir de forma especial. Caso o atacante marque um gol na partida, chegará a marca de 200 tentos na carreira.

Fluminense e Ceará se enfrentarão no próximo sábado (09), às 19h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.