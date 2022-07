Marrony segue na mira do Fluminense - Foto: Divulgação/FC Midtjylland

Publicado 05/07/2022 10:00

Rio - Novo reforço do Fluminense para a temporada, o atacante Marrony é esperado no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Ele foi emprestado pelo Midjtyalland, da Noruega, por uma temporada. Na próxima quarta-feira, o jovem deverá realizar os exames médicos pelo clube das Laranjeiras e posteriormente será anunciado. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Marrony estava participando dos treinamentos do clube norueguês e com isso deverá ter condições de estrear logo, que transferências esteja novamente aberta, a partir do dia 18. Além do jogador, o Fluminense terá o reforço de Alan, que voltou ao clube após passagem pelo futebol europeu e chinês, e Michel Araújo, que retornou de empréstimo do Mundo Árabe.

Com 23 anos e cria das categorias de base do Vasco, Marrony passou pelo Atlético-MG antes de chegar ao Midtjylland, cube que defende desde o ano passado. No começo do ano, o atacante esteve perto de retornar ao Brasil para jogar pelo Internacional, mas a diretoria colorada desistiu da transação mesmo depois de ter trocado minuta de contrato.