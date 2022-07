No seu penúltimo jogo, Fred comemora quarto gol do Fluminense contra o Corinthians, no Maracanã - Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 04/07/2022 15:04

Rio - O quarto gol do Fluminense, marcado por Fred contra o Corinthians, no último sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, emocionou o comentarista Denílson, do programa "Jogo Aberto", da Band. Nesta segunda-feira (4), o ex-jogador e pentacampeão em 2002 com a seleção brasileira, exaltou o atacante, de 38 anos, e analisou a carreira do veterano.

"(O Fred) tem que ser exaltado. Eu estava vendo o jogo e me emocionei com o Fred, com a despedida, com a festa e durante a comemoração do gol. Ele ainda falou do resgate do Fluminense quando ele caiu com o Cruzeiro, do sentimento com o torcedor, com o presidente. É o reconhecimento", destacou Denílson.

"Ele construiu uma história bonita fora do país, principalmente com o Lyon, teve participação na Seleção Brasileira e foi protagonista na Copa das Confederações, ficou marcado na Copa do Mundo e deu a volta por cima. Não tem cenário melhor para se despedir, para você parar. É algo que vai ficar eternizado", completou.

No próximo sábado (9), Fred vai se despedir dos gramados contra o Ceará, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Fluminense ocupa a sexta colocação, com 24 pontos, e projeta a quinta vitória seguida para entrar no G-4.