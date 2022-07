Felipe Melo e Nino correm para abraçar Fred, que marcou seu 199º gol pelo Fluminense e foi às lágrimas - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Felipe Melo e Nino correm para abraçar Fred, que marcou seu 199º gol pelo Fluminense e foi às lágrimasCELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/07/2022 16:30

Aos 37 minutos do segundo tempo, Fred deixou o banco de reservas para entrar campo no seu penúltimo jogo na carreira. O atacante precisou de apenas oito minutos para marcar o seu gol e emocionar os mais de 40mil presentes no Maracanã. A trama da partida foi destaque nas redes sociais do canal italiano 'Sportitalia', no entanto, acabou se equivocando e 'antecipando' a aposentadoria do ídolo tricolor.



Exaltando os tricolores nas arquibancadas e o atleta de 38 anos, a "Sportitalia" publicou um vídeo mostrando algumas imagens de Fred regendo a torcida até o momento em que foi chamado pelo técnico Fernando Diniz para entrar em cena. Contudo, na legenda da publicação os italianos descreveram que o jogo se tratava da despedida do atacante:



"O último no Maracanã. Pura emoção no Maracanã para Fred, o atacante do Fluminense fez seu último jogo hoje à noite diante de sua torcida. Ele entra, faz 4 a 0 e cai no choro", escreveu a Sportitalia no Twitter.

Fred marcou o quarto gol do Fluminense na goleada sobre o Corinthians por 4 a 0, pela 15ª rodada do Brasileirão. O ídolo do clube fez o seu gol de número 199 na sua penúltima partida na carreira.



A despedida oficial de Fred está marcada para o próximo sábado no Maracanã, diante do Ceará, também pelo torneio nacional. Caso faça um gol vai passar Lula e Telê Santana como o segundo maior artilheiro da história do Tricolor no estádio. Os dois ficariam com 66 gols. Quem lidera é Waldo, com 94. Além disso, atingirá o feito de 200 gols oficiais pelo Flu. O centroavante é o maior artilheiro em gols oficiais da história do clube.



Com dois gols ou mais, o camisa 9 vai ultrapassar Telê Santana como segundo maior artilheiro da história do Fluminense no Maracanã com 67 gols.