BRASILEIRO/FLUMINENSE X CORINTHIANS - Fred do Fluminense marca 4 gol da partida entre Fluminense e Corinthians, válida pela 15ª rodada do Brasileiro 2022, realizada no Estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, neste sábado (02/07/2022).Foto: Alexandre Loureiro/MDJPHOTOS - ALEXANDRE LOUREIRO/MDJPHOTOS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/07/2022 19:17

Rio - Fred emocionou a torcida do Fluminense neste sábado, no Maracanã, ao marcar seu gol 199 pelo clube na goleada de 4 a 0 sobre o Corinthians. Com o presidente Mário Bittencourt, não foi diferente. Após a partida, ele falou sobre a sensação de saber que o ídolo tricolor está perto de se aposentar.

"Parece um filme, parece que foi feito para acontecer tudo isso. Iluminado para ca*****. Não deu para aguentar a emoção. Eu estava vendo o jogo ao lado do Parreira, ele colocou a mão no meu ombro e disse: "Ele é iluminado, vai entrar e fazer gol"", disse Mário enquanto o camisa 9 estava nos braços da torcida.

"Aí não deu para conter a emoção. Festa da torcida, que merece esse ídolo maravilhoso que a gente tem", completou.

Fred fará sua despedida dos gramados no próximo sábado, contra o Ceará, às 19h, no Maracanã. A torcida tricolor já esgotou os ingressos para a partida.