Treino do Fluminense 01/07/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 01/07/2022 - CTCC - Fernando Diniz Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 02/07/2022 10:34

Rio - O Fluminense divulgou, na manhã deste sábado (2), a lista de jogadores relacionados para o confronto com o Corinthians, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, no Maracanã. Sem Notato, suspenso, e Luiz Henrique, agora jogador do Betis, da Espanha, o treinador Fernando Diniz buscou preservar a maneira como a equipe vem jogando e deve optar por Martinelli e Matheus Martins para as vagas.

Ganso e Arias, que sentiram um desconforto, treinaram normalmente e não preocupam. Por outro lado, o zagueiro David Braz sentiu dores durante o treino desta sexta-feira e fica de fora da partida preventivamente. John Kennedy cumpre suspensão.

Nino, Luccas Claro, Fred, Calegari, Dvaid Duarte, Wellignton, Willian, Fábio, Felipe Melo e Samuel Xavier têm um cartão amarelo cada. Enquanto o técnico Fernando Diniz, Yago Felipe, David Braz, e Manoel foram advertidos duas vezes.

Veja a publicação: