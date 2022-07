Fluminense divulga site especial para despedida de Fred - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 01/07/2022 21:35 | Atualizado 01/07/2022 21:43

Rio - O Fluminense anunciou nesta sexta-feira um site especial para a despedida de Fred, de 38 anos, que vai deixar os gramados no próximo sábado (9), contra o Ceará, às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O portal foi divulgado para entrar no clima e compartilhar com os torcedores a história, números, recordes e galeria de fotos do experiente atacante.

Fluminense anuncia site especial para despedida de Fred Foto: Divulgação/Fluminense FC

"Em fredetern9.com.br, os torcedores encontrarão tudo sobre a história do eterno capitão tricolor. Desde números, recordes e histórias emocionantes, o site traz também uma nostálgica galeria de fotos dos principais momentos do atacante desde sua chegada ao clube, em 2009. Há também produtos oficiais para o torcedor adquirir diretamente da Loja do Fluminense", diz o perfil oficial do Fluminense em suas redes sociais.



"O lançamento do site dá início à contagem regressiva para o jogo de despedida do atacante, contra o Ceará, no sábado da próxima semana, dia 9 de julho, às 19h, no Maracanã. Mais de 55 mil torcedores já estão confirmados para o confronto até o momento", completou.