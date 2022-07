Michel Araujo em seu retorno ao Fluminense - Reprodução/Twitter Fluminense

Michel Araujo em seu retorno ao FluminenseReprodução/Twitter Fluminense

Publicado 01/07/2022 19:33

Rio - Após defender o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, por um ano, o atacante Michel Araujo retornou ao Fluminense nesta sexta-feira (01), e, inclusive, já realizou seu primeiro treinamento com o grupo. Através de suas redes sociais, o Tricolor compartilhou um vídeo do uruguaio na sua volta ao clube. Veja:

Depois de empréstimo, o @MichelArau10 tá de volta ao Fluzão! Bom te ver aqui, Guerreiro! Vamos juntos!



Saiba mais no #MomentoTricolor >> https://t.co/0Y2pDxgxcP pic.twitter.com/mrpZlEicZB — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 1, 2022

No vídeo, Michel Araujo aproveitou ainda para mandar um recado para a torcida do Fluminense:

"Fala torcida tricolor! Estou aqui de volta. Muito feliz de voltar aqui com vocês, daqui a pouco a gente vai ficar junto de novo. Um abraço muito forte", disse o atacante uruguaio.

No entanto, é importante relembrar que Michel Araujo não poderá fazer sua estreia nos próximos jogos, pois a janela de transferências internacionais só se abre no dia 18 de julho. Com isto, o atacante ficará a disposição do técnico Fernando Diniz apenas no confronto com o Goiás, no dia 20, às 19h (de Brasília), no Serra Dourada, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda sem Michel Araujo, o Fluminense segue se preparando para seus próximos compromissos. No próximo sábado (02), o Tricolor receberá o Corinthians, às 16h30 (horário de Brasília), no Maracanã. A partida será válida pela 15ª rodada do Brasileirão.