Torcida do Fluminense no Maracanã - Foto: Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 01/07/2022 18:49 | Atualizado 01/07/2022 18:55

Rio - O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (1) que mais de 40 mil ingressos foram vendidos para a partida contra o Corinthians, neste sábado, às 16h30, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Tricolor ocupa a sexta colocação, com 21 pontos, e trabalha para manter a invencibilidade, pois está há quatro jogos sem perder.

Para os torcedores que não conseguiram comprar o ingresso para a despedida de Fred, contra o Ceará, no próximo sábado (9), a partida contra o Corinthians será a última oportunidade para ver o atacante, de 37 anos, antes da aposentadoria.

Na última rodada, o Fluminense vem de vitória sobre o Botafogo, no Nilton Santos. Com desfalques, o técnico Fernando Diniz pode preencher a vaga de Luiz Henrique, que foi anunciado pelo Real Betis, da Espanha nesta sexta-feira, com o atacante Matheus Martins. No meio-campo, Nonato, suspenso, pode ser substituído por Martinelli ou Yago Felipe.