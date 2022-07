Fred fica até o dia 21 de julho - Mailson Santana/Fluminense

Rio - O atacante Fred terá casa cheia em sua despedida do futebol. Na tarde desta sexta-feira, a torcida do Fluminense esgotou os mais de 56 mil ingressos colocados à venda para o jogo contra o Ceará, no próximo dia 9, às 19h, no Maracanã, que marcará o fim da carreira do ídolo tricolor.

O número é referente aos ingressos que foram comercializados. Nesta conta, ainda não estão inclusos gratuidades previstas em lei, carga de visitante, cadeiras cativas, tribuna e camarotes.

O jogo de despedida de Fred alavancou o sócio-torcedor do Fluminense. Desde a última terça-feira, quando o clube anunciou a venda de ingressos para a despedida do camisa 9, foram mais de 6 mil novos associados, chegando a um total de 48.663 sócios. Há três semanas, quando lançou seu novo programa, o número era de 37 mil.

Fred se tornou um dos maiores ídolos da história do Fluminense ao protagonizar títulos importantes, como dois Campeonatos Brasileiros, em 2010 e 2012, e dois Campeonatos Cariocas, vencidos em 2012 e 2022, além do título da Primeira Liga em 2016. Foram 380 jogos com a camisa tricolor e 198 gols marcados.