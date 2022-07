Mário Bittencourt - Marina Garcia / Fluminense

Rio - Sem oportunidades no time titular do treinador Fernando Diniz, o meia Nathan pode deixar o Fluminense na próxima janela de transferências. De acordo com o portal "ge", o jogador, de 26 anos, recebeu sondagens do Grêmio. O atleta pertence ao Atlético-MG e está emprestado ao Tricolor até o final desta temporada.

Ainda de acordo com o portal, Nathan aceitaria abrir uma negociação, mas ainda não foi procurado pelo Fluminense, segundo o seu estafe. O meia estaria disposto ao movimento na próxima janela de transferências. O Tricolor pagou uma quantia ao Atlético-MG, e precisaria equacionar o custo com o Grêmio.

Além de Nathan, o Grêmio buscou também informações sobre Diego Ribas, do Flamengo, e de Mateus Vital, do Corinthians. Apesar da diretoria evitar colocar a posição como um alvo publicamente, o treinador Roger Machado já confirmou que o clube gaúcho busca por reforços para a sequência da temporada na Série B.