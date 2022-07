Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Mário Bittencourt, presidente do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 01/07/2022 19:47

Rio - O Fluminense encaminhou nesta sexta-feira um acordo com um novo patrocinador para os ombros da camisa. Será a Frescatto, marca de alimentos que patrocinou o time carioca entre 2015 e 2018. A informação é do site "GE".

O acordo com a empresa fará com que todos os espaços da camisa tricolor sejam ocupadas. Ao todo, o Fluminense conta atualmente com nove patrocinadores: "Tim" (número), "Zinzane" (mangas), "Gazin" (costas), "Hotel Nacional" (barra inferior costas), "SAMOC" (meião), "Betano" (master), "Premier Vip Car" (peito), "Universidade de Vassouras" (barra frontal) e "Frescatto" (omoplata).

Além do acordo com a Frescatto, o Fluminense também tem acertado a renovação com a Betano, patrocinadora master. A empresa de apostas online, que também patrocina o Atlético-MG, deve assinar novo vínculo até junho de 2025.