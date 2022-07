Daniel Alves - AFP

Publicado 01/07/2022 18:24

Rio - O Fluminense está de olho na contratação de Daniel Alves, mas não terá vida fácil para fechar com o meia. De acordo com o site "Goal", o jogador é alvo de clubes mexicanos e do Athletico-PR, que é o favorito para levar a melhor.

Nos últimos dias, Mario Celso Petraglia, presidente do Furacão, intensificou as conversas e o jogador se mostrou disposto a defender o clube paranaense e voltar a trabalhar com Felipão. No entanto, quer algumas garantias financeiras para não viver a mesma situação que enfrentou no São Paulo.

A chegada de Daniel Alves ao Fluminense é um desejo de Fernando Diniz, que trabalhou com o lateral no São Paulo. A ideia de ter o veterano também agrada à diretoria tricolor, mas a dificuldade financeira do clube é um entrave.