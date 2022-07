O atacante Caio Paulista afirma que está confortável na lateral-esquerda - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 30/06/2022 20:55

Rio - O atacante Caio Paulista revelou a conversa com Fernando Diniz sobre a improvisação na lateral-esquerda. Em entrevista ao portal "ge", o jogador, de 24 anos, afirmou que se sente confortável com a nova posição, mas não descarta retornar ao ataque e substituir Luiz Henrique, que deixou o Tricolor para defender o Real Betis, da Espanha.

"Foi uma coisa meio que espontânea. Acho que o primeiro jogo que entrei assim foi contra o Palmeiras, entrei até do lado contrário da minha perna dominante, e em certo momento do jogo ele falou: 'Vou te colocar ali, quero que pegue a bola e vá para cima'. E acabou que deu certo, saí com uma assistência que resultou no empate", disse Caio Paulista ao 'ge'.

"No outro jogo entrei também do lado direito, mas depois ele me puxou para a esquerda. Foi algo natural, não teve uma conversa assim... Ele sabe que onde for para me usar vou estar à disposição. E a partir daí surgiu a oportunidade de entrar ali e eu agarrei", completou.

No próximo sábado (2), o Fluminense enfrenta o Corinthians, às 16h30, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Tricolor ocupa a sexta colocação, com 21 pontos e trabalha para conquistar a vitória e colar no G-4.