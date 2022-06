Cléber Xavier, Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian em visita ao CT do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Cléber Xavier, Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian em visita ao CT do FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 30/06/2022 15:55

Rio - Na manhã desta quinta-feira, o Fluminense recebeu a visita de três membros da comissão técnica de Tite na seleção brasileira. Os auxiliares Cléber Xavier e Matheus Bachi, além do fisioterapeuta Fábio Mahseredjian marcaram presença no Centro de Treinamento Carlos Castilho, onde foram recebidos pelo treinador Fernando Diniz e pelo presidente Mário Bittencourt.

Presidente Mário Bittencourt junto dos auxiliares de Tite, Cléber Xávier e Matheus Bachi Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Os visitantes acompanharam a atividade comandada pelo técnico tricolor e fez elogios ao trabalho desenvolvido no clube. Além disso, Cléber Xavier destacou também a estrutura do CT do Fluminense e a qualidade dos profissionais, alguns deles, que inclusive, servem à seleção brasileira.

"O Fluminense é um clube que sempre nos recebeu bem. Já estivemos aqui diversas vezes para fazer vários trabalhos, treinamos aqui durante a Copa América. Agradeço mais uma vez ao presidente Mário, o Fernando Diniz é também um amigo e um profissional de muita qualidade, tem membros da comissão técnica da Seleção aqui, como o Manoel (roupeiro) e o Marcos (Seixas, preparador físico)... então a gente se sente em casa aqui. O Fluminense é um clube que vem fazendo bons jogos e conta com grandes jogadores. Então a gente sempre tenta acompanhar, faz parte do nosso trabalho", disse Cléber ao site oficial do Fluminense.