Manoel marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Botafogo - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 30/06/2022 14:07

Rio - O Fluminense não quer dar nenhum tipo de brecha para perder o zagueiro Manoel. De acordo com o portal "Netflu", o clube já se movimenta para oferecer uma renovação de contrato ao zagueiro, que tem vínculo atualmente até abril de 2023.

No cenário atual, Manoel poderia assinar um pré-contrato com outro time a partir de novembro. Um dos destaques do Fluminense no Brasileirão, ele tem sido monitorado por alguns clubes que têm interesse em seu futebol.

Até o momento, as conversas pela renovação ainda não foram iniciadas, mas a diretoria tricolor já sinalizou seu desejo ao zagueiro. Internamente, o entendimento é que ele ainda tem "muita lenha para queimar" e será importante no próximo ano, já que Nino pode voltar a receber sondagens de fora do país.